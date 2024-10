De Laurentiis in veste inedita: celebra un matrimonio con Brozovic testimone Curioso incrocio in Brianza alle nozze col managing director di Coca-Cola, amico del presidente

Vesti inedite per Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli con fascia tricolore al petto ha celebrato un matrimonio civile a Villa Lattuada, in Brianza. Le nozze in questione sono quelle di Andrea D'Agostino, managing director di Coca-Cola, e Roberta Congiu.

A fare da testimone Marcelo Brozovic, l'ex giocatore dell'Inter molto amico degli sposi è apparso nelle foto accanto a De Laurentiis. (foto Instagram Marcelo Brozovic)