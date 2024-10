Olivera non è al meglio ma potrebbe andare in panchina Il terzino uruguaiano ha scongiurato l'infortuno, ma a Empoli potrebbe toccare a Spinazzola

È tornato affaticato dalla lontana trasferta sudamericana. Ha dovuto prendere tre aerei per rientrare a Castel Voltuno. Mathias Olivera, però, non è ritornato infortunato. Quando è uscito nel finale contro l’Ecuador era solo perché aveva accusato dei crampi. Ieri si è allenato in disparte per ritrovare un po’ di forma ma non rimarrà a Napoli. Sarà convocato lo stesso e partirà dalla panchina per lasciare spazio a Spinazzola. L’idea di Conte, comunque, era questa sin dall’inizio. Anche perché era in programma che il sudamericano rientrasse allabase poco prima della trasferta empolese. Siccome serviranno calciatori freschi contro i toscani meglio iniziare con chi a Castel Volturno si è allenato regolarmente. Poi magari nella ripresa ci potrà essere spazio per Mathias