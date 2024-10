Conte: "Il primato deve essere uno stimolo e non una zavorra" L'allenatore del Napoli dopo la vittoria a Empoli: "Felicissimo per i tifosi che ci hanno seguito"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte commenta così il match vinto a Empoli: "Sono contento per la vittoria, ma non sono soddisfatto dell'approccio e della prestazione del primo tempo. Siamo stati spettatori e non abbiamo espresso la nostra forza. Quando io dico qualcosa prima delle gare non lo faccio a caso. Oggi giocavamo su un campo difficile e storicamente non facile per il Napoli"

"Nel secondo tempo abbiamo visto un'altra partita, ci siamo liberati mentalmente e siamo stati bravi a conquistare campo. Oggi ho visto una squadra troppo nervosa che è entrata in campo tesa. Questo aspetto dobbiamo correggerlo perchè essere in testa alla classifica non deve portarci pressione o tensione, ci deve dare responsabilità ma anche la voglia di goderci questo cammino"

"Io predico continuamene equilibrio e questo deve essere l'atteggiamento giusto. Sono felicissimo per i tifosi che ci hanno seguito al Castellani e noi dobbiamo prendere energia positiva dall'amore che ci circonda, ma dobbiamo essere sereni, crescere, migliorare e costruire una corazza. Il primato deve essere uno stimolo ma non una zavorra. In ogni caso onore ai mieri ragazzi perchè vincere qui non è facile"