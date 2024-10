Qualche critica al Napoli capolista, ma Conte parla di "aria fritta" L'1-0 di Empoli solo su rigore e dopo un brutto primo tempo, ma l'allenatore difende gli azzurri

Al Napoli di Antonio Conte è bastato l'1-0 di Empoli per confermarsi al comando solitario della classifica dopo otto giornate. Inter e Juventus, tuttavia, pur vincendo anch'esse di misura, restano in scia. Classifica molto corta e qualche interrogativo sulla prestazione degli azzurri: in evidente difficoltà nel primo tempo, con un Empoli arrembante, ma che non ha trovato il gol anche grazie alle parate di Caprile. Nella ripresa qualche accorgimento tattico con il passaggio al 4-3-3 e soprattutto gli inserimenti di Olivera e Simeone, che hanno avuto un impatto positivo con la gara. La vittoria, però, è arrivata solo su un calcio di rigore, tra l'altro molto contestato dai padroni di casa e dagli osservatori nazionali.

Antonio Conte ha messo subito le cose in chiaro, dando importanza soprattutto al risultato e alla prestazione nel secondo tempo, parlando di "aria fritta" riguardo le critiche. Resta qualche perplessità sull'approccio alla partita degli azzurri, e un atteggiamento forse poco offensivo. Quesiti che torneranno con forza prima del ciclo di scontri diretti che il Napoli inizierà a partire dalla prossima settimana, in casa del Milan. Prima, però, il calendario offre un'altra opportunità per consolidare il primato. Sabato pomeriggio al "Maradona" arriva un Lecce in estrema difficoltà e con l'allenatore Luca Gotti sulla graticola, dopo il pesante 6-0 casalingo subito con la Fiorentina.