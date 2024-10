Dalma Maradona: "Non mi fanno entrare nello stadio di mio padre" La figlia del Pibe è a Napoli: "Mi è stato vietato nel dicembre del 2021"

Dalma Maradona, la figlia di Diego, parla a Repubblica. Si trova in città, a Napoli. Ha visitato il murale, i Quartieri Spagnoli. Vuole andare allo stadio che porta a il suo nome ma non può. "Io lì non posso entrare. Eppure è dedicato a mio padre e porta il mio cognome. Credo sia iniziato tutto quando il Napoli ha realizzato la maglia con il volto stilizzato di mio padre. Noi ci complimentammo ma chiedemmo dei soldi come sfruttamento dei diritti d’immagine. Li avremmo utilizzati per fare beneficenza.

E l’avremmo fatta in Italia, a Napoli. Avremmo aiutato una scuola o un ospedale di bambini. Papà non si è mai tirato indietro, ma De Laurentiis disse di no. Mi è stato vietato di entrare allo stadio nel dicembre 2021, quando stavo girando il mio documentario. Eppure sono stata nello stadio dell’Argentinos Juniors e in quello del Boca ovviamente. Volevo farlo pure a Napoli, è stata una parte importante della carriera di mio padre, forse la principale".