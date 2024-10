Oliva: "Il Napoli? Tecnico forte ed ecco il carattere dei calciatori" "Non sorprende il rendimento con Conte e bravo De Laurentiis a investire con lui"

"Sapevamo sin da subito di avere un allenatore di grande carattere. Poi il tecnico ha bisogno di uomini importanti che fanno la differenza. È arrivato Conte, ma sono arrivati anche Lukaku, Neres, McTominay: persone che lui conosceva, utili per il nuovo progetto della squadra". Così, a margine dello spettacolo teatrale in cui è protagonista, si è espresso Patrizio Oliva sul Napoli: "Quando si dà spazio alle idee di un allenatore e il presidente concede margine di manovra, poi è importante la fiducia totale. - ha spiegato il campione olimpico di pugilato a Mosca 1980 - Tante volte capita che prendendo poi un allenatore non si acquista il calciatore richiesto dal tecnico. A quel punto era più giusto non scegliere quell'allenatore. De Laurentiis ha dimostrato più volte di essere concreto, sa anche essere deciso con i tifosi per mantenere i suoi principi. Ha preso Conte, che è un ottimo allenatore, ha visto che cambiando di continuo la guida tecnica si perde il gruppo e la fiducia. Con l'allenatore forte, l'atleta prende il carattere del tecnico. Se l'allenatore è molle diventa molle pure l'atleta, ma se l'allenatore è di carattere anche l'atleta tira fuori il carattere".