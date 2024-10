IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tutti contro uno Gli arbitri italiani ormai sono in grado di rendere vero tutto e il contrario di tutto

Che dire della piega che ha già preso il campionato di serie A dopo solo otto giornate. È già un tutti contro tutti. Per un caos del genere un grande merito va dato, come al solito, agli arbitri italiani che, al di là dei molti pregi che si attribuiscono da soli (vedere una recente intervista al pensionato Daniele Orsato per credere), sono in grado di rendere vero tutto e il contrario di tutto. Nascono così gli arbitraggi imbarazzanti di Juventus-Lazio, Milan-Udinese e, in misura minore, anche di Roma-Inter. E ovviamente di cosa hanno disquisito tutti? Del rigore dato al Napoli a Empoli.