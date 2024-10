Napoli, ripresi gli allenamenti: Conte dovrebbe ripartire dal 4-3-3 Sabato alle 15 contro il Lecce torna Meret in porta. A centrocampo conferma per Gilmour

Ieri mattina sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro il Lecce: pronto al rientro tra i pali Meret, mentre Gilmour sarà confermato a centrocampo al posto dell'infortunato Lobotka. Sabato in un “Maradona” ancora sold out si dovrebbe ripartire dal 4-3-3, con McTominay come sempre accanto aLukaku. Lo scozzese nel secondo tempo di Empoli si è abbassato, andando a centrocampo e affiancandosi a Gilmour eAnguissa. Il Napoli si è messo con il 4-3-3 (4-5-1 in fase passiva) e convince di più. Una mossa pensata in anticipo e ponderata durante le difficoltà del primo tempo. Conte gioca coi moduli, ne ha tanti di riserva: dal 3-4-2-1 delle prime partite al 4-2-4 che diventa 5-4-1 in fase difensiva (fondamentale il lavoro di Politano), fino al 4-3-3 visto a Empoli.