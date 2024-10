Lobotka, niente Milan: per il recupero bisognerà attendere Lo slovacco sarà valutato oggi, ma per la sfida del "Meazza" è pronto ancora Gilmour

Lobotka sì, Lobotka no. È questo il dilemma di Antonio Conte. Le condizioni dello slovacco sono da valutare. Oggi ci sarà la rifinitura e dovesse dare di nuovo forfait, il centrocampista sarà costretto a rimanere a casa e sperare di essere titolare contro l’Udinese domenica prossima al Maradona.Il favorito a sostituirlo è sempre Gilmour. Lo scozzese è il sostituto naturale di Stanislav e per lui sarebbe importante poter sfidare il Milan a San Siro.?Sarebbe il suo primo big match da titolare da quando è arrivato al Napoli.

È cresciuto molto nelle ultime due sfide. Con l’Empoli aveva avuto delle difficoltà nel primo tempo.?Contro il Lecce ha toccato una miriade di palloni risultando fondamentale nella manovra. Certo, non ha i tempi di gestione del pallone ma può solo migliorare.Comunque, tutto dipende da come sta Lobotka. Come detto le condizioni dello slovacco verranno verificate oggi. Conte, naturalmente, non forzerà il rientro del suo regista. Meglio tenerlo ancora un turno fermo piuttosto che costringerlo a giocare rischiando di farsi male ancora di più.