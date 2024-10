Napoli capolista, ma i tifosi alla vigilia del Milan sono prudenti Inizia il ciclo difficile: ancora presto per fare calcoli

Il Napoli capolista è pronto a mettersi alla prova e tentare un altro allungo al comando della classifica. Questa volta, però, c'è un altro scontro diretto, il secondo dopo quello con la Juventus. Gli azzurri sfideranno il Milan a San Siro, contro i rossoneri che hanno avuto qualche giorno di riposo in più per il rinvio della gara col Bologna, ma che non avranno gli squalificati Theo Hernandez e Reijnders. Conte, invece, rinuncia ancora a Lobotka infortunato, ma rilancerà Kvaratskhelia e Politano titolari, con Lukaku al centro dell'attacco. C'è entusiasmo per il primo posto e le quattro vittorie consecutive, ma i tifosi restano con i piedi per terra. Si aspettano i big match per dare spazio all'entusiasmo. Poche nove giornate per parlare concretamente di scudetto.