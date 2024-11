IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il grande attore Sul ko con l'Atalanta Conte si è superato quando ha detto che il Napoli aveva "ben performato"...

Antonio Conte è un grande attore. Ha fatto finta di prendere con filosofia la sonora sconfitta con l'Atalanta, ma in realtà ha masticato amarissimo. Per non parlare della storia della squadra (quella bergamasca) nettamente superiore alla napoletana. Altro che onestà intellettuale, il passaggio sugli errori commessi in occasione dei due gol, la postura del corpo e l'atteggiamento apparentemente distaccato avuto per tutta la conferenza stampa postpartita raccontavano la sua rabbia. Dove si è superato, però, è quando ha detto che il Napoli aveva "ben performato", manco se gli fosse riuscita qualcosa.