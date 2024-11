Napoli, l'entusiasmo non è intaccato: ma serve la reazione con l'Inter Anche il capitano Di Lorenzo ha elogiato l'atteggiamento dei tifosi dopo la sconfitta con l'Atalanta

Brucia la sconfitta contro l'Atalanta, ma il Napoli è pronto a dimenticarla con un risultato di prestigio a Milano, domenica sera nel big match contro l'Inter. Tutto sommato la reazione dell'ambiente è stata positiva: il ko interno, per quanto pesante nel risultato, non ha intaccato l'entusiasmo. Il Napoli era reduce da cinque vittorie consecutive e rimane comunque al primo posto. Ci sono le condizioni affinché la sconfitta con l'Atalanta possa essere il classico ko salutare, anche se il capitano Giovanni Di Lorenzo, intervenuto alla radio partner, ammette che la batosta si è fatta sentire. "Perdere fa male ma nelle sconfitte si può crescere, fanno parte di un percorso: abbiamo già analizzato la partita e trarremo il massimo anche dalle sconfitte". E proprio la reazione positiva dei tifosi è lo stimolo giusto per ripartire, provando a mantenere la vetta della classifica in solitaria. "Lo 0-3 con l’Atalanta è stato brutto perché davanti ai nostri tifosi non piace perdere, ma hanno visto l’impegno che ci abbiamo messo e la loro risposta è un aspetto positivo". Conte aspetta il rientro di Lobotka dal primo minuto, mentre per il resto sarà confermata la formazione vista domenica al "Maradona".