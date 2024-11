Napoli primo dopo il ciclo di ferro: l'obiettivo è centrato Gli azzurri restano con un punto sopra l'Inter, più il gruppetto di inseguitrici al secondo posto

L'obiettivo di Antonio Conte era lasciare il Napoli al primo posto solitario durante la sosta di novembre, ed è stato centrato. Il pareggio in casa dell'Inter era uno dei due risultati a disposizione, e permette agli azzurri di proseguire la corsa in testa alla classifica: dietro, a un solo punto, ci sono ben quattro squadre, ma alla ripresa ci sarà una Roma in grande difficoltà e la possibilità concreta di tornare alla vittoria. E i tifosi festeggiano il primato condividendo la soddisfazione di Conte per un risultato positivo in casa dei campioni d'Italia. Con Juventus, Milan e Inter gli azzurri hanno raccolto cinque punti senza mai perdere.