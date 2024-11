Buongiorno e Di Lorenzo stravincono il "derby" contro Lukaku Grande prova dei due difensori del Napoli, impiegati nel terzetto di Spalletti

Sono stati gli italiani, ma soprattutto i napoletani, Buongiorno e Di Lorenzo, a stravincere il derby contro Romelu Lukaku di ieri sera a Bruxelles. L'Italia di Luciano Spalletti ha strappato il pass per i quarti di Nations League e messo in tasca il quasi certo primo posto, grazie alla vittoria contro il Belgio col gol di Tonali. I due difensori del Napoli sono stati tra i migliori in campo. Sia Di Lorenzo che Buongiorno, impiegati come centrali nella difesa a tre, hanno annullato il loro compagno di squadra. Qualche minuto anche per Raspadori, mentre Meret è rimasto in panchina. Ottime indicazioni per Antonio Conte, che ottiene conferme importanti sullo stato di grazia di Buongiorno e la versatilità di Di Lorenzo.

Una certezza in più, mentre poteva fare meglio Lukaku, che ancora una volta non ha impressionato ed anzi ha sprecato almeno un paio di occasioni molto favorevoli. Questa sera altri tre azzurri saranno impegnati in Nations League: si tratta dei due scozzesi, McTominay e Gilmour, che affronteranno la Croazia. In campo anche Rrahmani, che con il suo Kosovo sfiderà la Romania. Intanto il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida alla Roma di Ranieri del 24 novembre. Ieri allenamento congiunto con la Puteolana, formazione di Serie D. 7-2 il risultato finale con un po' di esperimenti. E' stato utilizzato anche Mario Rui, che rimane comunque fuori rosa in attesa del mercato di gennaio.