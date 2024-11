Ultimo allenamento a Castel Volturno: la ripresa è fissata per martedì Conte ha concesso due giorni e mezzo di riposo: al rientro ci saranno anche i primi nazionali

Il Napoli è atteso da due giorni e mezzo di riposo. Per gli azzurri ieri pomeriggio allenamento, così come è previsto questa mattina. Poi ci sarà il rompete le righe diConte, con l’appuntamento a Castel Volturno fissato per martedì prossimo. Due giorni e mezzo di riposo, e martedì sarà anche il giorno in cui rientreranno i primi nazionali.