Napoli, due giorni e mezzo di riposo: si torna a Castel Volturno martedì Domenica al "Maradona" la sfida contro la Roma di Ranieri

Un sabato a Castel Volturno per pochi azzurri. Poi due giorni e mezzo di riposo e appuntamento per martedì pomeriggio per cominciare a preparare seriamente la sfida di domenica prossima al Maradona contro la Roma. Antonio Conte ci tiene molto a questa partita. Fa parte del famoso ciclo terribile e soprattutto ha intenzione di tornare a vincere in casa. L’ultimo successo con il Lecce, poi perse con l’Atalanta. Ci saranno i quattro nazionali italiani al centro sportivo domitiano. Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori faranno rientrogià domani visto che giocheranno stasera. Per gli altri si dovrà attendere mercoledì. L’ultimo a rientrare sarà come sempre Olivera che dovrà ritornare dal Sudamerica. La partita contro i giallorossi si disputerà di pomeriggio alle 18 quindi ci sarà qualche giorno per poter essere tutti pronti per questo match che diventa fondamentale per rimanere in vetta alla classifica. Conte si augura di poter ritrovare tutti integri visto e considerato che nell’ultima sosta si fece male Lobotka rientrato solo per mezzora con l’Inter.