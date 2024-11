Napoli, per il mercato di gennaio nel mirino un difensore centrale Dalla rosa azzurra dovrebbe uscire Juan Jesus mentre Rafa Marin resterà

Conte e Manna sono alla ricerca di un difensore centrale in vista del mercato di gennaio e monitorano alcuni elementi che potrebbero far parte delgruppo partenopeo. Nell’agenda del direttore sportivo c’è prima di tutto Radu Dragusin. Attualmente al Tottenham, il ragazzo cresciuto alla Juventus ed esploso al Genoa potrebbe lasciare la Premier per mettersi in mostra nuovamente nel campionato italiano. Ha tante richieste, tra cui quella di Cristiano Giuntoli che deve sostituire l’infortunato di lungo corso Bremer. Ma i rapporti con Paratici ce l’ha Conte che potrebbe, quindi, avere la priorità eventualmente De Laurentiis dicesse di sì. Potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.Jaka Bjiol dell’Udinese è seguito con attenzione da Manna. Il capitano dei friulani è valutato 15 milioni e siccome ci sono degli ottimi rapporti di mercato tra le due società si potrebbe anche chiudere un affare importante.

Lo sloveno è classe ’99 e vorrebbe avere la possibilità di giocare in una grande squadra. Certo, con i bianconeri è titolarissimo mentre con il Napoli andrebbe in panchina. Ma far parte di una squadra allenata da Conte gli potrebbe permettere di crescere ancora tanto diventando così un pezzo forte a livello europeo. Bjiol dovrà mettere in conto anche un’eventuale partecipazione alla prossima Champions League. Quindi farebbe un investimento personale per il futuro.Jakub Kiwior gioca poco nell’Arsenal e quindi potrebbe accettare una possibile soluzione napoletana fino a giugno. Arriverebbe, però, solo in prestito perché in club inglese non sembra disposto a cederlo a titolo definitivo. Infine tra gli svincolati c’è Simon Kjaer. Liberatosi a parametro zero dal Milan, è sul mercato. Ha ancora tanto da dare il danese nonostante abbia compiuto 35 anni lo scorso 26 marzo. L’ex rossonero, però, sarà solo l’ultima soluzione nel caso in cui tutte le altre trattative non dovessero andare in porto.