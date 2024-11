Lukaku, dubbi sulle condizioni del suo ginocchio: sarà valutato al rientro L'attaccante belga salta la sfida con Israele. Il ct Tedesco ha parlato di un problema fisico

È tempo di tornare in campo per gli italiani del Napoli, che questa sera sfideranno la Francia nell'ultima gara della fase a gironi della Nations League. In campo Buongiorno, Raspadori e Di Lorenzo, con Meret che partirà dalla panchina. Possibilità per l'attaccante di partire dal primo minuto, mentre l'allenatore Antonio Conte spera che uno tra Buongiorno e Di Lorenzo possa rifiatare, almeno inizialmente. Non giocherà, invece, Romelu Lukaku. Sempre questa sera, il suo Belgio è impegnato nella sfida contro Israele nello stesso girone dell'Italia.

Ma l'attaccante del Napoli ha già lasciato il ritiro per fare rientro in Italia. Inizialmente si era parlato di un accordo con l'allenatore per gestire il suo recupero fisico, ma oggi sono trapelate notizie più allarmanti. Lo stesso ct belga, l'italiano Domenico Tedesco, nella conferenza stampa di presentazione ha parlato di un'infiammazione al ginocchio con la quale Lukaku ha dovuto fare i conti nell'ultima partita. Una notizia, che se fosse, confermata, porterà lo staff medico del Napoli a valutare il problema. Se ne saprà di più tra domani e martedì: è questo il giorno in cui il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno. Conte aspetta di conoscere le condizioni del suo attaccante in vista della Roma.