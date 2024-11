Conte incrocia le dita: la priorità è non avere infortuni con le nazionali Da valutare il ginocchio di Lukaku. Mercato, si guarda a un difensore per gennaio

Ultima sosta prima del rush finale fino al termine dell'anno: il Napoli si gode due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti, fissata per martedì a Castel Volturno. Domenica pomeriggio al "Maradona" la sfida contro la rinnovata Roma di Claudio Ranieri. Ma intanto Conte ha un primo obiettivo: quello di ritrovare, a partire proprio da martedì, i 13 nazionali in buone condizioni fisiche. Resta sempre il pericolo infortuni il vero spauracchio delle pause per le nazionali. I primi a tornare saranno gli italiani, tra gli ultimi Kvaratskhelia, Anguissa e Olivera. Un allarme si è acceso per Romelu Lukaku, che con il suo Belgio ha saltato la sfida contro Israele.

L'attaccante ha anticipato il rientro in Italia, col ct Domenico Tedesco che ha parlato di un'infiammazione al ginocchio. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma Lukaku sarà valutato in vista della Roma. La priorità resta non correre rischi. E intanto si comincia a guardare al mercato di gennaio: probabile che il club azzurro possa fare un'operazione in difesa. Si parla dell'addio di Juan Jesus, in scadenza a giugno, e che potrebbe lasciare con sei mesi di anticipo. In quel caso il Napoli potrebbe cercare un sostituto, anche per dare un rinforzo di qualità a Conte. Si fanno i nomi di Kiwior dell'Arsenal, ma anche di Bijol dell'Udinese e di Glao Tah del Bayer Leverkusen.