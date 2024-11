Finiti i primi impegni dei nazionali: Conte comincia a tirare le somme Domani rientrano i quattro italiani, ma anche Rrahmani e Lukaku. Olivera sarà l'ultimo a tornare

Antonio Conte comincia a tirare le somme sui 13 nazionali del Napoli, di cui una parte già da domani comincerà a rientrare a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Attesi i quattro italiani, Buongiorno, Di Lorenzo, Raspadori e Meret, ma anche Rrahmani e Lukaku. I due difensori hanno giocato per intero tutte e due le partite, contro Belgio e Francia. Scampoli di gara per Raspadori. Conte avrebbe preferito che almeno uno tra Di Lorenzo e Buongiorno tirasse il fiato in una delle due gare, ma in ogni caso non ci sono problemi in vista della Roma, domenica prossima al Maradona. Buone notizie da Rrahmani, che non giocherà la seconda partita di Nations League del suo Kosovo in quanto squalificato.

Qualche pensiero, invece, per Romelu Lulaku, che è rientrato anche lui in anticipo dal ritiro del Belgio, ma il ct Domenico Tedesco ha parlato di un'infiammazione al ginocchio, che lo staff medico del Napoli dovrà verificare e valutare. Non sembra esserci un particolare allarme, ma bisognerà capire se l'attaccante sarà in grado di allenarsi da subito. Servirà pazienza, invece, per rivedere Anguissa e Olivera, assieme a Kvaratskhelia tra gli ultimi a rientrare. E proprio l'uruguaiano, che sarà reduce da un volo intercontinentale, potrebbe rimanere in panchina per la sfida ai giallorossi. Al suo posto si candida Spinazzola, che punta al ritorno da titolare dopo due mesi.