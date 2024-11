Olivera l'ultimo a rientrare dopo le nazionali, ma Conte può sorridere Nessun particolare problema fisico per McTominay e Lukaku, che saranno entrambi disponibili

È stato Mathias Olivera, impiegato per 90 minuti in Brasile-Uruguay per le qualificazioni ai Mondiali e finita 1-1, l'ultimo giocatore del Napoli in campo con la sua Nazionale. Si completa il quadro degli azzurri in campo, e il bilancio, quantomeno dal punto di vista del rischio infortuni, è positivo. McTominay è tornato dolorante alla pianta del piede dopo la gara della Scozia vinta contro la Polonia in Nations League, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Oggi il centrocampista sarà a Castel Volturno, e le sue condizioni saranno valutate in vista di domenica. Ad oggi non sembra essere a rischio. Nulla di preoccupante per Lukaku, che già ieri si è allenato regolarmente: l'infiammazione al ginocchio di qualche giorno fa non è mai stata un problema.

Tuttavia, Conte dovrà aspettare domani per riavere il gruppo al completo. Rientreranno anche Anguissa e Olivera, reduci da viaggi internazionali. Proprio l'uruguaiano sembra essere l'elemento più in discussione per la sfida contro la Roma di domenica al "Maradona". Il lungo viaggio potrebbe indurre Conte a lanciare Spinazzola, ex di turno, dal primo minuto. Una mossa già vista in entrambe le gare giocate dopo le soste di settembre e ottobre. Il ritorno in campo si avvicina, e lo stadio di Fuorigrotta ha già risposto da tempo: ci sarà un altro sold out per spingere gli azzurri al ritorno alla vittoria.