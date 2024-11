IL PIZZINO SPOT di Urgo: Olé Mathias Da questa sosta delle nazionali scopriamo che il Napoli ha un'arma in più...

Da questa sosta delle nazionali scopriamo che il Napoli ha un'arma in più. Nella sfida dell'Uruguay contro il Brasile, infatti, il 27enne difensore di fascia sinistra degli azzurri, Mathias Olivera Miramontes, ha ancora fatto una prestazione ad alti livelli nel ruolo di centrale sinistro (alla Buongiorno per intenderci). Ciò significa che in caso di necessità ci eviteremo di vedere in campo quel Juan Jesus che è rimasto in terra partenopea a scadenza, mentre è stato bocciato e mandato al Betis Natan, dove pare abbia fatto (suo malgrado?) così bene da meritarsi sia riconferma che riscatto.