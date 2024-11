Napoli, niente calcoli: ma contro la Roma serve una risposta Gli azzurri devono tornare a vincere per ritrovare il primo posto: oggi alle 18 la sfida al Maradona

Il Napoli perde momentaneamente il primo posto in classifica, e il ritorno in campo dopo la sosta avrà un'importanza doppia: dare una risposta dopo due partite senza vittorie, e soprattutto riprendersi la vetta solitaria. Questa volta gli azzurri hanno un solo risultato a disposizione: bisognerà battere la Roma per tornare da soli al comando. Al momento le vittorie di Inter e Atalanta di ieri hanno portato le due squadre nerazzurre al primo posto, a 28 punti. Il Napoli è ora secondo a quota 26, ma deve anche guardarsi le spalle, visto che Fiorentina e Lazio inseguono a 25. Un pareggio non sarebbe un risultato positivo, perché la squadra di Conte rischierebbe di perdere posizioni e di finire addirittura quinto.

Tuttavia non è il caso di fare calcoli, ma il Napoli deve dare una risposta. L'ultima al Maradona fu la brutta sconfitta contro l'Atalanta, alla quale è seguito il pareggio in casa dell'Inter. Un risultato accolto positivamente, ma che ha bisogno di continuità e di un ritorno alla vittoria contro una Roma in crisi, ma che confida nel cambio di allenatore. L'arrivo di Ranieri potrebbe dare la scossa e sarà un'altra insidia per gli azzurri. Intanto la risposta dei tifosi c'è: ancora un sold out a Fuorigrotta, il quarto consecutivo, nel ricordo del tifoso Ciro Esposito, ucciso da un ultras romanista nel 2014. Conte si prepara a schierare tutti i titolari: pronti, quindi, Lukaku, McTominay e Olivera.