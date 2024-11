Prima di Napoli-Roma una canzone inedita di Pino Daniele Iniziativa speciale per i tifosi presenti oggi al "Maradona"

Il prepartita di Napoli-Roma sarà preceduto da un momento di straordinaria emozione per tutti i tifosi. Alle 17:50, prima del calcio d’inizio che vedrà gli azzurri di Antonio Conte attualmente in vetta alla classifica sfidare la Roma guidata dal nuovo mister Claudio Ranieri, allo stadio Diego Armando Maradona e visibile anche in live streaming su Dazn sarà presentato in anteprima assoluta il brano inedito di Pino Daniele: “Again’’. L’inedito, annunciato da un video teaser emozionale realizzato in esclusiva da Dazn in collaborazione con Warner Music e pubblicato ieri sui social, è accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore e raccoglie le immagini deiluoghi simbolici di Napoli, terminando allo Stadio Diego Armando Maradona. Il momento speciale precederà l’ingresso in campo delle squadre, regalando al pubblico sugli spalti e collegato su Dazn un’esperienza unica e indimenticabile, un momento che rende omaggio a due grandi passioni che vivono nel cuore di Napoli: il calcio, con l’amore per la maglia Azzurra e la musica, quella di uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele.