Mertens torna a Castel Volturno: selfie con i magazzinieri L'attaccante è a Napoli ed è passato a salutare il suo grande amico Tommaso Starace

Dries Mertens e famiglia sono tornati ieri a Napoli per trascorrere qualche giorno di relax. Questa mattina l’attaccante è stato a Castel Volturno per salutare lo staff medico, i magazzinieri ed i suoi ex compagni.

Il belga, oggi al Galatasaray, ha lasciato l'Italia nell'estate del 2022. Mertens è il re dei bomber nella storia del Napoli, 148 in totale dal 2013 al 2022. Mertens in città ha lasciato il cuore e torna spesso con la moglie Kat e il suo piccolo Ciro Romeo.