IL PIZZINO SPOT di Urgo: In paradiso

Per Antonio Conte, intervistato dopo la sconfitta interna al Maradona, il Napoli è "sulla strada giusta". Parole come "occupazione d'area", "aggressione dell'avversario", "pressione alta" mi sembrano inutili scimmiottamenti di nuove e ardite teorie a cui non è avvezzo, non c'è portato. Gli azzurri, checché ne dica il blasonato tecnico leccese, sono costruiti a sua immagine e somiglianza: difesa arcigna, centrocampo solido (quando si ricorda di esserlo) e rapidi contropiede (certo se invece di quel quarto di manzo di Lukaku ci fosse Osimhen sarebbe tutto diverso). È da provinciale che si va in paradiso.