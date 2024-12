IL PIZZINO SPOT di Urgo: Due strade Senza Kvara il Napoli non ha che due strade possibili: riscattarsi o inabissarsi

Ora che Khvicha Kvaratskhelia si è infine infortunato, purtroppo seriamente, per l'ennesimo fallo non fischiato da un altro vergognoso arbitro italiano, braccio armato di una discriminazione o di una vendetta (scegliete voi) da tempo perpetrata ai danni della squadra azzurra, il Napoli dovrà fare seriamente i conti con i suoi abissali limiti caratteriali e tecnici. In assenza del suo giocatore più talentuoso, ma anche di quello che a causa dei suoi estenuanti inghippi contrattuali ad oggi appare più in confusione, la formazione partenopea non ha che due strade possibili: riscattarsi o inabissarsi.