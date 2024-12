Napoli, Anguissa non al meglio: ma a Genova dovrebbe esserci Il centrocampista camerunense è influenzato, mercoledì non si è allenato per precauzione

Ieri pomeriggio il Napoli ha aperto le porte ai giornalisti per la seduta di allenamento. È stata l’occasione per fare delle riprese della seduta di Antonio Conte. All’appello del tecnico azzurro mancavano tre pezzi grossi del suo scacchiere. Oltre a Kvaratskhelia e Buongiorno, mancava all’appello Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense ha svolto lavoro a parte in palestra per uno stato influenzale. Le sue condizioni saranno valutate oggi ma sicuramente non avrà problemi a recuperare per la sfida di sabato in casa del Genoa. Il giocatore, dunque, sarà nell’undici base a Marassi col Grifo. Senza di lui sarebbe una grave perdita nella zona nevralgica del campo. Conte deve sistemare la difesa vista l’assenza diBuongiorno. Il tecnico sta studiando varie soluzioni e la scelta contro i liguri potrebbe cadere su Juan Jesus. Il brasiliano è gerarchicamente il sostituto dell’ex Torino. Ma ci potrebbe essere anche l’opzione Olivera con Spinazzola spostato sulla sinistra. Difficile pensare ad una linea a tre perché si dovrebbe cambiare tutto l’apparato. Per il resto non ci saranno sorprese al Ferraris. Neres sarà sempre l’attaccante mancino che prenderà il posto di Kvaratskhelia. Al centro Lukaku e a destra il solito Politano che dovrà sostenere anche il peso del reparto arretrato. Lobotka e McTominay saranno i compagni di Anguissa mentre Di Lorenzo e Rrahmani saranno sempre nella stessa posizione