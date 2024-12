IL PIZZINO SPOT di Urgo: Esami di riparazione Sono settimane che gli addetti ai lavori identificano profili diversi da suggerire per il mercato...

Sono settimane che gli addetti ai lavori identificano profili diversi da suggerire per il "mercato di riparazione" del Napoli. Confesso che la cosa per lo più mi intristisce, come accade quando si devono correggere scelte sbagliate di studio o di comportamento con un esame che metta a posto le cose. Non mi piace il mercato di gennaio (lo confesso): fosse per me lo abolirei. Ogni società - dirigenza o staff che sia - dovrebbe avere a disposizione una sola possibilità (che non potrà andare oltre la prima di campionato) per costruire al meglio la sua squadra, senza ulteriori mercanteggiamenti o ricatti.