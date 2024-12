IL PIZZINO SPOT di Urgo: Questione di genetica L'ossessione dell'uomo Conte. Si è sempre voluto migliorare, è una cosa che ha nel DNA...

Gigi De Canio ha detto: "Il passo definitivo è quello che anche quando vinci, devi avere la rabbia, la volontà e la determinazione di essere sempre più forte dell'avversario e di dimostrarlo in qualsiasi momento e in qualsiasi duello individuale e come squadra. Questa è l'ossessione dell'uomo Conte. Si è sempre voluto migliorare, è una cosa che ha nel DNA. Un modo di pensare che aiuta a diventare grandi. Ecco perché è importante seguirlo per tutti e per la squadra".

Il Napoli di Spalletti lo faceva di suo senza che nessuno abbia mai citato la genetica e poi ditemi quale allenatore non chiede queste cose alla sua squadra.