Il Venezia cambia le sorti di Raspadori. Folorunsho e Zerbin verso la partenza L'attaccante sarà confermato e potrebbe giocare in un ruolo diverso

Vigilia di Capodanno in campo per il Napoli: niente sconti nemmeno a poche ore dal brindisi di fine anno. Doppia seduta a Castel Volturno e allenamento anche il primo giorno del 2025: troppo vicino il prossimo impegno di campionato, sabato in casa della Fiorentina, per poter staccare la spina. Il campionato senza soste non permette vacanze, ma consentirà di mantenere alta l'intensità e la concentrazione. Quella che l'allenatore Antonio Conte chiede per approfittare dello stop di Atalanta e Inter, che non giocheranno nel fine settimana a causa della Supercoppa, e provare a prendersi almeno momentaneamente la vetta della classifica. Ma dietro l'angolo c'è anche l'apertura del calciomercato, e la vittoria contro il Venezia sembra aver cambiato il destino di Giacomo Raspadori.

Già Conte aveva fatto capire di non volerlo cedere, e il gol decisivo al "Maradona" sancisce la sua conferma, forse in un ruolo diverso: da mezzala offensiva. Per il resto il Napoli è alla ricerca di un difensore: piace Danilo della Juventus, con cui ci sarebbe un accordo per il prossimo mese di luglio a parametro zero. Il ds Manna proverà ad approfittare della rottura tra la Juventus e il brasiliano per ingaggiarlo già a gennaio, anche se il Napoli non ha intenzione di pagare indennizzi al club bianconero. Sono al passo d'addio, invece, Zerbin e Folorunsho: il primo è diretto a Venezia, l'altro a Firenze. Curiosamente le due avversarie del Napoli a cavallo tra vecchio e nuovo anno.