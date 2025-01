IL PIZZINO SPOT di Urgo: Anni luce Palladino sperava di rinverdire vecchi risultati, che tuttavia già ieri apparivano lontani anni luce

A Napoli tutti tremavano. Il partenopeo tecnico gigliato Raffaele Palladino, galvanizzato dal pareggio in extremis contro la ribollita bianconera, aveva dichiarato di "non vedere l'ora" di dare battaglia alla pattuglia azzurra - reduce da più di un risultato di corto muso - di certo immaginando per sé e i suoi calciatori fasti e prebende. Insomma, rammentando altri giorni, altri allenatori e altre umiliazioni (del Napoli), sperava di rinverdire vecchi risultati, che tuttavia già ieri apparivano lontani anni luce, e oggi anche di più. Quanto ad Antonio Conte taceva nel dopo partita per ragioni ben più serie.