Folorunsho è ormai della Fiorentina. Caprile verso Cagliari: arriva Scuffet Il Napoli è pronto a ufficializzare le prime tre operazioni di mercato. Visite per il centrocampista

Michael Folorunsho è di fatto un giocatore della Fiorentina. Il centrocampista, ieri non convocato per la sfida del "Franchi", giocherà proprio con i viola. Era comunque presente a Firenze, dove è rimasto per prendere contatto con la nuova realtà e svolgere le visite mediche nelle prossime ore. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro. Folorunsho, nei piani di Palladino, potrà sostituire Edoardo Bove, fermo per l'attacco cardiaco che lo ha colpito un mese fa. Anche il vice portiere Elia Caprile si prepara a lasciare il Napoli: andrà a Cagliari, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Caprile sarà sostituito da Scuffet, che arriva a Napoli con la formula del prestito, anche in questo caso c'è un diritto di riscatto, ma con una cifra più bassa. Sono queste le prime tre operazioni di mercato, ma in partenza c'è anche il difensore Rafa Marin, atteso dal Como con la formula del prestito secco ma oneroso. Per sbloccare questa operazione servirà ancora qualche giorno. Il Napoli vuole sostituire Marin con Danilo della Juventus, ma solo se si svincolerà dal suo attuale club, che nel frattempo lo ha messo fuori rosa. Si guarda anche al centrocampo, dove il Napoli cerca una mezz'ala di qualità: piace Fazzini dell'Empoli. No a Casadei, che è stato proposto e che invece dovrebbe andare al Torino. Da monitorare le situazioni di Spinazzola e Ngonge, altri due potenziali partenti che Conte vorrebbe confermare. Il belga, però, ha maggiori possibilità di andare a giocare in prestito.