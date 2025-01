Kvara non preoccupa, ma Olivera e Politano sono in dubbio per il Verona Problemi al polpaccio per il terzino e l'esterno offensivo destro del Napoli

C’è stata un po’ di preoccupazione per le condizioni di Mathias Olivera al termine di Fiorentina-Napoli di sabato. Una botta al polpaccio che ha provocato grande dolore al terzino uruguaiano. La diagnosi parla di trauma contusivo, confermando le sensazioni iniziali. Non sembra nulla di grave, ma molto dipenderà da come il calciatore si è sentito in queste ore. Non si escludono esami per verificare che non ci siano versamenti o lesioni, ma anche in questo caso c’è ottimismo. Olivera potrebbe essere a disposizione già per il Verona (domenica al “Maradona” alle 20.45) dopo aver smaltito la dolorosa botta. Da valutare ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Il georgiano non è stato convocato per Firenze a causa di un affaticamento muscolare. Nulla di grave, a maggior ragione.

Le sue condizioni saranno valutate domani alla ripresa. Se non ci saranno inaspettate brutte notizie, come un peggioramento delle condizioni o una ricaduta, il recupero del numero 77 è scontato. Richiede un po’ di attenzione in più la situazione relativa a Matteo Politano. In questo caso il problema al polpaccio (elongazione del muscolo soleo) c’è, ma non è un problema particolarmente grave. È di fatto a metà strada tra una normale contrattura e una leggera lesione. In sostanza un problemache può rientrare da solo in pochi giorni. In questo caso dovrebbe prevalere la prudenza, e Politano sarà messo in campo domenica soltanto se sarà al 100%. Senza complicazioni possibile la sua convocazione, ma anche in questo caso dovrebbero essere fatti degli esami per togliere qualsiasi dubbio ad Antonio Conte.