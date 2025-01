Kvara verso il PSG: sì con offerta superiore a 80 milioni Offerte dei francesi ancora bassa, ma trattative in corso

Calcio, KvaKvaratskhelia potrebbe partire già a gennaio da Napoli destinazione Psg. I contatti, scrive l'edizione odierna del quotidiano Roma, ci sono già stati ma il giocatore partirà solo alle condizioni di De Laurentiis. Si parte da una richiesta di 80 milioni, innanzitutto, e senza contropartite. Ma perché il Napoli si priverebbe del giocatore? La posizione del club è cambiata per diversi motivi, che hanno reso Kvara non più "intoccabile". A partire da quello tattico: l'infortunio di Kvaratskhelia ha infatti permesso a Neres di mettersi in luce e la sua definitiva esplosione ha convinto Conte. Le lungaggini sulla questione rinnovo (in scadenza a giugno 2027), con il giocatore che non ha ancora risposto alla proposta del Napoli hanno fatto il resto. L'offerta del Psg al momento è ritenuta ancora bassa, ma si negozia e si potrebbe arrivare a una conclusione positiva.