IL PIZZINO SPOT di Urgo: Aridatece Elmas La trattativa per Frattesi non decolla ma forse conveniva una scelta diversa su Elmas

La notizia è clamorosa e non poteva che darla il giornalista degli eccessi, Paolo Bargiggia. Il Napoli vorrebbe prendere dall'Inter Davide Frattesi per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro (non di bitcoin). Il cronista di Netweek Sport ha anche aggiunto su X: "Ad oggi, perplessità del giocatore al trasferimento". Premesso che nessuno crede che Marotta darebbe il forte calciatore romano a una diretta concorrente (al Napoli poi), resta comunque il fatto che lui non vuole venire e che a conti fatti, tra costi e senso di appartenenza (questo sconosciuto!), conveniva tenersi Elijf Elmas.