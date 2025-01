Kvara-Napoli, le ore dell'addio: spunta il saluto dell'attaccante Sui social gira un video con l'attaccante al murales di Maradona, per un abbraccio ideale ai tifosi

Si sta per consumare l'addio di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli: ormai la strada è segnata, con l'attaccante in partenza per Parigi, dove firmerà un contratto fino al 2030 da 8 milioni a stagione più bonus. Al club azzurro 70 milioni più 5 di bonus. Mancano le firme e annunci, che potrebbero arrivare già nelle prossime ore. E sui social circola un video in cui si vede l'attaccante georgiano fare visita al murales di Maradona ai quartieri spagnoli. Escursione notturna, forse pensata ad arte per salutare i tifosi del Napoli, delusi da questo addio anticipato e sicuramente inaspettato. Il primo a rimanere sorpreso è stato Antonio Conte, che si è auto accusato di non essere riuscito a convincere l'attaccante a rimanere.

La sua squadra perde forse il miglior giocatore della rosa, ma la società è già al lavoro per un sostituto di livello. In casa c'è il brasiliano Neres, ormai nuovo titolare a sinistra e che sta facendo bene, ma Conte non accetterà di perdere Kvaratskhelia senza un erede di livello. Il preferito è il talento argentino del Manchester United Garnacho, appena 20 anni e che ha una valutazione di ben 70 milioni. Il calciatore, però, avrebbe già detto sì al Napoli. Le alternative sono Federico Chiesa del Liverpool, Zhegrova del Lille, Galeno del Porto e Ndoye del Bologna. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Intanto Conte ha assistito al pari tra Juventus e Atalanta, con i bergamaschi che saranno i prossimi avversari del Napoli. Sabato, in uno scontro diretto importante anche per dimenticare la pesante sconfitta dell'andata.