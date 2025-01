IL PIZZINO SPOT di Urgo: E così era Se gli assenti contavano oppure no ce lo avrebbe detto il campo...

Cosa aspettarsi dal Napoli che, senza una ragione tecnica plausibile, scendeva allo Gewiss Stadium di Bergamo matematicamente primo (pur potenzialmente in condivisione con l'Inter campione) un po' più in là della fine del girone d'andata, era difficile saperlo. C'era stata la partenza inaspettata e non si sapeva quanto traumatizzante di Khvicha Kvaratskhelia e gli addii, non era noto quanto definitivi, di Caprile, Folorunsho e Zerbin (un altro scudettato che se ne andava). Altri ancora erano sul piede di partenza. Se gli assenti contavano oppure no ce lo avrebbe detto il campo. E così era.