IL PIZZINO SPOT di Urgo: Spendendo e spandendo La politica della Juventus non ha pagato sul campo: persa partita e imbattibilità...

Antonio Conte lo aveva detto nella solita conferenza prepartita di Napoli-Juventus: "Ciò che abbiamo fatto quest'estate... siamo stati bravi e fortunati, non è mai semplice non sbagliarne neanche uno. Basta guardare il mercato di due anni fa, spendendo 100mln, il presidente lo rimarca sempre, alla fine tutti sono andati via in prestito. E' importante spendere i soldi, ma nella giusta maniera e non buttarli. A casa mia si è sempre dato valore al denaro". Cosa che non ha fatto la Juventus, spendendo e spandendo a destra e a manca, ma perdendo partita e imbattibilità. Meglio di così non si poteva fare.