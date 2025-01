Napoli e Inter a ritmi indemoniati: presto parte il countdown per il big match Il 2 marzo lo scontro diretto al "Maradona" tra le squadre che stanno dominando il campionato

Un viaggio a ritmo scudetto, con numeri sempre più sorprendenti: il Napoli sta superando ogni più rosea aspettativa. Con quasi tutto il girone di ritorno da giocare ha già raggiunto i punti dell'intero scorso campionato, 53, e dopo 7 vittorie consecutive e la 17esima da inizio stagione sembra essere l'unica vera rivale dell'Inter. La crescita della squadra di Conte potrebbe creare le premesse per un dominio in campionato, ma non sarà così. Anche la squadra di Inzaghi, che ieri ha battuto facilmente il Lecce 4-0 in trasferta, ha gli stessi ritmi ma con una partita ancora da recuperare, quella con la Fiorentina.

La data per appaiare Napoli e Inter dovrebbe essere il 6 febbraio, ma dipenderà dalla qualificazione agli ottavi di Champions dei nerazzurri. Intanto Conte si prepara alla difficile trasferta contro la Roma di domenica sera: un test che prepara il mese di attesa allo scontro diretto. Il 2 marzo, infatti, arriverà l'Inter al "Maradona" per una partita cruciale. L'obiettivo di Conte è arrivare allo scontro diretto quanto meno a pari punti, o possibilmente con un certo vantaggio. Gli azzurri, ormai, non possono più nascondersi, anche perché le distanze dalle altre potenziali rivali sono aumentate. E intanto il ds Manna è al lavoro per due rinforzi: si proverà a prendere uno tra Garnacho e Adeyemi per sostituire Kvaratskhelia, ma si cerca anche un difensore per sostituire il partente Rafa Marin. Piace Pongracic della Fiorentina.