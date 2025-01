Napoli, numeri da dominatore: ma l'Inter preoccupa i tifosi Per lo scudetto si profila una battaglia a due: nessuno si fa illusioni

La crescita vertiginosa del Napoli ha portato in poco tempo la squadra di Conte quasi ai livelli del campionato stravinto da Spalletti. Appena 6 punti in meno rispetto alla stagione, ma rispetto ad allora c'è una grande differenza: allora il Napoli già di questi tempi aveva staccato tutti. Stavolta è una corsa a due con l'Inter, che ha una partita in meno e teoricamente potrebbe essere appaiata agli azzurri. Per questo, l'euforia dei tifosi dopo le due pesanti vittorie contro Atalanta e Juventus si misura con la prudenza. Anche se il Napoli lotterà fino alla fine per il titolo, non sarà di certo una cavalcata solitaria.