IL PIZZINO SPOT di Urgo: Basta dirlo Se si vuole "semplicemente" andare in Champions League, in questo caso far cassa è una buona scelta

La progressiva e inopinata spoliazione di beni calcistici dalla SSC Napoli (senza alcun significativo contraltare in ingresso), a cinque giorni dalla fine del'ennesimo "maledetto" mercato invernale, potrebbe inesorabilmente comprometterne le ingravescenti aspirazioni di vittoria finale o almeno di resilienza a combattere fino alla fine per un risultato trionfale. Diverso è se - come tutti gli interessati affermano ormai da tempo - si vuole "semplicemente" andare in Champions League. In questo caso far cassa in attesa dei proventi europei potrebbe essere una buona scelta. Basta dirlo, soprattutto a Conte.