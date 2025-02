IL PIZZINO SPOT di Urgo Sorridendo anche un po' Parlare male del Napoli è come sparare sulla Croce Rossa

Parlare male del Napoli in questi giorni è come sparare sulla Croce Rossa. Al di là che non si fa, è anche controproducente e inutile. Tutto quello che poteva essere sbagliato è stato sbagliato.

Tutto ciò che poteva andare in un verso ha scelto quello peggiore. E pensare che questo era l'anno del riscatto, immaginate la stagione appena trascorsa tra lacrime e sangue. Anche Neres si è infortunato e il nostro out sinistro oscilla tra lo sguarnimento, la diserzione e la più totale e imbarazzante desertificazione, tanto da assomigliare molto a una resa. Non resta che prenderla come viene, sorridendo anche un po'.