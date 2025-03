Lo scoglio dello scontro diretto è superato: la strada ora sembra in discesa Restano 11 partite per provare l'assalto allo scudetto, superando l'Inter che ha tanti impegni

Superato lo scoglio dello scontro diretto, Antonio Conte vede la strada verso lo scudetto forse in discesa, ma di certo non più in salita: "Se vogliamo, possiamo", ha detto l'allenatore sabato al "Maradona", dichiarando finalmente le ambizioni degli azzurri, che restano a un punto dalla capolista, ma anche a distanza inviarata dall'Atalanta terza in classifica. Tolto il peso del confronto diretto ora non resta che concentrarsi sulle undici partite rimanenti e contare sui tanti impegni dell'Inter, che potrebbero togliere punti alla squadra di Inzaghi.

Coppa Italia e Champions League, ma anche un rendimento non sempre impeccabile, danno al Napoli la speranza di costruire la rimonta: che può partire da una distanza minima in classifica. Prima, però, sarà necessario tornare alla vittoria: gli azzurri non vincono da 5 partite, precisamente dal successo contro la Juventus del 25 gennaio. E fu proprio quella l'ultima partita in cui Lukaku ha segnato: l'astinenza dell'attaccante coincide col periodo difficile. Il ritorno ai tre punti passa per il rendimento del belga, anche se con Raspadori, Gilmour e Billing, Conte ha trovato nuove risorse dalla panchina.