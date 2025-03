Conte trascorre una giornata a Napoli: Scampia e poi al teatro San Carlo L'allenatore del Napoli ha incontrato il sindaco Manfredi: l'argomento lo stadio "Maradona"

Una giornata napoletana per Antonio Conte. Prima a Scampia e poi al Teatro San Carlo. Lunedì da turista per il tecnico del Napoli approfittando della giornata di riposo concessa alla squadra, la seconda dopo domenica. La giornata è proseguita con un caffè al Real Teatro di San Carlo, altro luogo simbolo della città. Conte si è concesso per foto, selfie e uno scambio di battute con i presenti. La visita è stata l’occasione per incontrare il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con cui gli argomenti affrontati sono stati diversi: la bellezza della città - «Napoli mi piace tutta»-, il momento della squadra, l’importanza delle infrastrutture, del settore giovanili e il futuro dello stadio".