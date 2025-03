IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ma quale scudetto! Le ambizioni del Napoli per il rush finale del campionato

È bastata una partita determinata e ben giocata e il Napoli è tornato a essere (con un punto in meno dell'attuale detentrice dello scudetto) il club più accreditato per la vittoria finale.

Sarei stato d'accordo anche io se gli azzurri non avessero perso da allocchi almeno sei punti (se non addirittura 9) nel mese che aveva preceduto la sfida con i nerazzurri al Maradona.

Avere un bottino cospicuo da sfruttare nelle ultime 11 giornate sarebbe stato fondamentale, non solo per tenere a bada l'Inter, ma anche per allungare la classifica e scoraggiare altre tre squadre ancora potenzialmente candidate a vincere il campionato.