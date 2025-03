IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Una volta a settimana L'Inter e gli impegni di Coppa, ma Marotta non aveva attrezzato due squadre...

Il giornalista Mauro Suma, tifosissimo del Milan, ha recentemente dichiarato ai microfoni di Telelombardia: "Se l'Inter giocasse una volta a settimana il campionato sarebbe già chiuso".

Con tutto il rispetto per le opinioni altrui, se potessi mi permetterei di chiedere al rinomato collega: "Ma i nerazzurri non avevano largamente vinto il campionato scorso e dopo quel successo Giuseppe Marotta non aveva attrezzato due squadre almeno di pari valore per giocare quei 4 o 5 tornei che servivano per recuperare qualcosa delle svariate centinaia di milioni di debiti contratti per vincere proprio quello scudetto?".