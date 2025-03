Il Napoli deve rispondere all'Inter: contro la Fiorentina vittoria d'obbligo Alle 15 gli azzurri in campo in un "Maradona" per la nona volta sold out

Il pronostico è stato rispettato: l'Inter, seppur a fatica e in rimonta, ha battuto il Monza ultimo in classifica e si è portato momentaneamente a +4 sul Napoli. E ora non ci sono alternative: tra poco contro la Fiorentina al "Maradona", per la nona volta in stagione tutto esaurito, bisogna vincere per riportarsi a -1 e proseguire la corsa verso lo scudetto. Gli azzurri non conquistano i 3 punti dall'ormai lontano 25 gennaio, quando al "Maradona" arrivò la vittoria contro la Juventus. Poi 4 pareggi e 1 sconfitta, ma il Napoli è rimasto nella scia dell'Inter. L'obiettivo è sfruttare l'entusiasmo dopo l'ottimo pari nello scontro diretto contro i nerazzurri per rilanciarsi anche dal punto di vista dei risultati. Non sarà facile contro una Fiorentina reduce dalle fatiche di Conference League, ma squadra imprevedibile e pericolosa, soprattutto con il vice capocannoniere del campionato, Moise Kean. Fischio d'inizio alle ore 15.