Morte Maradona, al via il processo: 8 gli imputati Alla sbarra medici e infermieri: rischiano fino a 25 anni. Sentenza di primo grado attesa a luglio

Parte il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Ilcampione argentino è morto per un infarto nella sua casa di Buenos Aires il 25 novembre 2020, all’età di 60 anni. Il referto dell’autopsia aveva rivelato anche che il campione del mondo del 1986 aveva accusato un “edema polmonare acuto derivato da un’insufficienza cardiaca cronica”.Nel maggio 2021, però, una perizia ordinata dalla giustizia argentina ha stabilito che Maradona era stato “abbandonato al suo destino” dal team sanitario, il cui trattamento “inadeguato, carente e imprudente” ha portato alla sua lenta agonia. Per questo motivo sono state indagate otto persone e il processo per sette di loro inizia ufficialmente oggi.

Il tribunale di San Isidro dovrà stabilire se a Maradona siano stategarantite le cure necessarie e se sia fatto tutto il possibile per salvarlo. Saranno i giudici Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino e Julieta Mackintach a dover decidere se gli imputati siano responsabili di omicidio o se non vi sia stata alcuna responsabilità. Se saranno giudicati colpevoli, i medici e gli infermieri che hanno curato El Diez potrebbero ricevere una condanna da otto a 25 anni di carcere. Gli imputati più importanti sono i medici Leopoldo Luque e Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Díaz. La linea difensiva sarà questa: è stato fatto tutto ciò che era umanamente possibile per allontanare Maradona dalle sue dipendenze e per curarlo dalle sue varie patologie, ma era assolutamente ingestibile. E poiché Maradona è morto per un infarto e non aveva avuto precedenti di problemi cardiaci, si tratta di un fenomeno “inaspettato”. Ci saranno circa 2-3 udienze a settimana e quindi, a causa del numero di testimoni, il processo durerà circa quattro o cinque mesi. Si stima che il verdetto potrebbe essere emesso entro la fine di luglio; solo a quel punto Maradona potrà finalmente riposare in pace.