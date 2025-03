Raspadori-Lukaku: la strada è tracciata. E Neres può aspettare Il brasiliano potrebbe rientrare col Venezia, ma dovrà aspettare per rivedere il posto da titolare

Il tabù vittoria è stato sfatato: il Napoli contro la Fiorentina è tornato al successo dopo cinque partite, e sopratutto ha mantenuto inalterata la distanza dall'Inter capolista, davanti con un punto di vantaggio. Al terzo posto insegue l'Atalanta, a due punti dai partenopei e reduce dalla roboante vittoria in casa della Juventus. Il prossimo turno, che anticiperà la sosta per le nazionali, può essere cruciale: domenica sera lo scontro diretto a Bergamo tra Atalanta e Inter, e il Napoli non può che approfittarne.

Un pareggio il risultato ideale, ma qualsiasi risultato consentirebbe di guadagnare margine su una delle due rivali. Antonio Conte, però, sa bene che tutto sarebbe vano senza la vittoria al "Penzo", sempre domenica - ma alle 12.30 - in casa del Venezia. L'allenatore punterà ancora sulla coppia Lukaku-Raspadori, che sta trovando i gol e un'intesa sempre maggiore. Aspetterà Neres, che sembra vicino al rientro e che potrebbe essere una soluzione a gara in corso. Intanto i tifosi azzurri seguono le notizie che provengono dall'Argentina nel processo per la morte di Maradona: anche da Napoli la richiesta unanime è giustizia, per il campione scomparso il 25 novembre del 2020.